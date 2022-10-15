Барнаульцы показывают чудеса вождения, чтобы объехать пробки в пятницу вечером

Вечерние барнаульские пробки заставляют жителей краевой столицы идти на различные ухищрения. Согласно видео, размещённому в паблике «В курсе 22», один из водителей «догадался» объехать пробку на улице Кулагина, сдав задним ходом по свободной части улицы.

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Авто Вдвоём «против шерсти». Барнаульцы придумали лайфхак, как объехать утренние пробки

Отметим, что водители и ранее пользовались этим «лайфхаком». Тогда барнаульцы интересовались, остались ли ещё в городе сотрудники ГИБДД, чтобы не допускать таких ситуаций.