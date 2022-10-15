Барнаульцы показывают чудеса вождения, чтобы объехать пробки в пятницу вечером

Один из водителей «догадался» объехать пробку на улице Кулагина, сдав задним ходом по свободной части улицы

15 октября 2022, 09:15

Вечерние барнаульские пробки заставляют жителей краевой столицы идти на различные ухищрения. Согласно видео, размещённому в паблике «В курсе 22», один из водителей «догадался» объехать пробку на улице Кулагина, сдав задним ходом по свободной части улицы.

Вдвоём «против шерсти». Барнаульцы придумали лайфхак, как объехать утренние пробки

Вдвоём «против шерсти». Барнаульцы придумали лайфхак, как объехать утренние пробки

Отметим, что водители и ранее пользовались этим «лайфхаком». Тогда барнаульцы интересовались, остались ли ещё в городе сотрудники ГИБДД, чтобы не допускать таких ситуаций.

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