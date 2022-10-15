Барнаульцы показывают чудеса вождения, чтобы объехать пробки в пятницу вечером
Один из водителей «догадался» объехать пробку на улице Кулагина, сдав задним ходом по свободной части улицы
15 октября 2022, 09:15
Вечерние барнаульские пробки заставляют жителей краевой столицы идти на различные ухищрения. Согласно видео, размещённому в паблике «В курсе 22», один из водителей «догадался» объехать пробку на улице Кулагина, сдав задним ходом по свободной части улицы.
Отметим, что водители и ранее пользовались этим «лайфхаком». Тогда барнаульцы интересовались, остались ли ещё в городе сотрудники ГИБДД, чтобы не допускать таких ситуаций.
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