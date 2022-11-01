Барнаульцы помогли тяжелобольному мальчику осуществить его мечту прокатиться на «Тесле»
Рассказ о желании ребёнка опубликовали в социальных сетях, и уже через 30 минут удалось договориться о поездке
Пользователи социальных сетей помогли юному барнаульцу осуществить его мечту. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.
В день своего рождения мальчик с редким генетическим заболеванием хотел прокатиться на «Тесле», о чём написали в социальных сетях. Уже через 10 минут на пост откликнулись два человека, а через 30 минут договорённость о поездке была достигнута.
Автор сообщения поблагодарила владельца машины, который не только прокатил мальчика по выбранному им маршруту, но и показал все особенности автомобиля.
«Данным постом делимся для того, чтобы подать пример, что добрые дела делать просто! Объединившись, мы сможем и не такое! Уже огромное количество добрых дел было сделано жителями нашего города, давайте не будем останавливаться!» — написали в сообществе.