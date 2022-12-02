Барнаульцы повесили «кирпич» на цепочку, чтобы не пускать чужаков во двор

В Барнауле водитель заметил самопальный ограничитель движения, который жильцы одного из домов повесили на въезде во двор. Об увиденном горожанин рассказал в сообществе Barnaul22.

Жители дома по адресу 50 лет СССР, 14, ограничили въезд во двор, повесив на цепочку знак «кирпич».

Водителя удивило, откуда у жильцов или управляющей компании дорожный знак.

В комментариях под постом не так много людей поддержали любопытство водителя, большинство выступило на стороне жильцов дома.

Комментаторы отметили, что это единственный способ оградить себя от постоянного «транзита» перед входами в подъезд.