Барнаульцы повесили «кирпич» на цепочку, чтобы не пускать чужаков во двор
Водитель, который увидел самопальный ограничитель движения, задался вопросом о том, откуда у людей дорожный знак
2 декабря 2022, 11:40, Илья Звягинцев
В Барнауле водитель заметил самопальный ограничитель движения, который жильцы одного из домов повесили на въезде во двор. Об увиденном горожанин рассказал в сообществе Barnaul22.
Жители дома по адресу 50 лет СССР, 14, ограничили въезд во двор, повесив на цепочку знак «кирпич».
Водителя удивило, откуда у жильцов или управляющей компании дорожный знак.
В комментариях под постом не так много людей поддержали любопытство водителя, большинство выступило на стороне жильцов дома.
Комментаторы отметили, что это единственный способ оградить себя от постоянного «транзита» перед входами в подъезд.
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