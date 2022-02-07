Барнаульцы пожаловались на "ароматную" воду из кранов

Жители двух многоэтажек — по улицам Интернациональная, 16 и Пролетарская, 15 —в Барнауле пожаловались на “ароматную“ воду из крана. Об этом сообщает “Толк”.

Горожане рассказали, что проблема актуальна с 22 января. Жительница дома по улице Интернациональной отметила, что неприятный запах идёт именно от холодной воды. Горожанка покупает для питья воду в бутылках, а моется в тазу, разбавляя холодную воду горячей.

Также о жёлто-зелёном оттенке воды рассказал житель дома по адресу пр. Красноармейский, 104.

В водоканале ответили, что жалоб от горожан не было. Если обращения поступят, то специалисты будут разбираться в том, что стало причиной загрязнения воды.

Обычно оттенок воды меняется, если в неё добавляют примеси для поиска аварий, но о таком горожан предупреждают.