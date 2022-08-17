Барнаульцы пожаловались на автобус, где «забирают деньги, хамят и не высаживают»

В паблике «Барнаул 22» обсуждают водителей автобусов № 20, которые не останавливаются при нажатии на кнопку «остановка по требованию», а после начинают повышать голос и нецензурно выражаться.

Местная жительница рассказала, что вечером 16 августа она с сыном ехала с конечной остановки «Посёлок Лесной» в сторону центра города.

«Мой ребёнок нажал на кнопку „остановка по требованию“ около центральной двери. Водитель проигнорировал. После обращения сына к водителю он ответил, что у ребёнка руки растут из попы. Кондуктор при оплате проезда забрала деньги и не выдала билет, ничем это не мотивировав», — отметила женщина.

Она попросила разобраться с данным поведением работников — водителей и кондукторов — на автобусном маршруте № 20.

В комментариях к записи отметили, что с транспортом в городе проблема.

«Вы думаете, что им нужны эти остановки? Гонка за деньгами», — пояснил местный житель.

Также посоветовали обратиться в администрацию Барнаула — в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Ранее власти города сообщили, что другой перевозчик лишится маршрута, если люди продолжат ждать по часу автобус.