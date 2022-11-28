Барнаульцы пожаловались на холод в отремонтированном трамвае

Жители Барнаула пожаловались на холод в недавно отремонтированном трамвае. Пост на эту тему опубликовали в сообществе Barnaul22.

«Все помнят новость про отремонтированные трамваи, и сколько там всего сделано, и как теперь стало хорошо в них? С наступлением холодов проехался на таком трамвае и был удивлён», — написал автор сообщения.

Он отметил, что на весь вагон установлено всего четыре печки, которых не хватает на то, чтобы его отопить.

По словам горожанина, в трамвае чуть теплее, чем на улице.

Ранее сообщалось, что в Барнауле приняли решение о необходимости увеличения цен на проезд. О том, когда это может произойти, — в материале amic.ru.