Барнаульцы пожаловались на «кладбища» спиленных деревьев, которые разбросаны по городу

Фото: Barnaul 22

Жители Барнаула пожаловались на спиленные деревья, которые никто не убирает. В сообществе Barnaul 22 местные жители назвали несколько мест, где лежат брошенные остатки от спила стволов.

Так, стволы не убрали на проспекте Красноармейском, 112, а на улице Панфиловцев спиленные деревья лежат уже неделю. На Георгия Исакова, между Солнечной Поляной и улицей Геодезической, в роще за гаражами ещё с весны остались ветки после спила кустов и мусор.

Комментаторы посоветовали недовольным не терять времени, а собирать «дрова в баню».

Отметим, что с 1 октября в Барнауле стартовал месячник осенней санитарной очистки и благоустройства. До 31 октября в наведении порядка будут участвовать предприятия и организации, учреждения социальной сферы, управляющие компании, студенты, школьники, общественные организации и простые жители.