Барнаульцы пожаловались на «крутоватый» переход, по которому стало сложнее ходить из-за снега и наледи

Жители Барнаула пожаловались на неудобный переход, который расположен у рынка на проспекте Космонавтов. Об этом сообщает Telegram-канал Barnaul 22.

Горожане отметили, что ходить летом в этом месте ещё «терпимо», но тяжело передвигающиеся люди «еле взбираются по этим дорожкам, [им] труднее спуститься, можно упасть, [переход] крутоват».

В холодное же время года преодолеть такой мостик и вовсе становится испытанием.

«Зимой, когда снег и наледь, это надо видеть! Хоть раз поснимайте и спросите у народа, как преодолевать эти трамплины. Их не чистят, да и толк их чистить? Передвижение на него — с помощью перил, с него — на пятой точке», — посетовали барнаульцы.

Фото: Barnaul 22

Ранее барнаульцы пожаловались на опасно разбитое крыльцо магазина в центре города.