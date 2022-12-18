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Барнаульцы пожаловались на рабочих, которые прокладывают трубы до двух ночи и мешают спать

По словам горожан, это происходит уже неделю

18 декабря 2022, 09:30, Никита Черников

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле жители дома № 137 по улице Микронной пожаловались на рабочих, которые протягивают трубы от Антона Петрова до Советской Армии и мешают всем спать.

По словам горожан, работы длятся уже две недели. Причём в первую заканчивали в 23:00, а в последнюю неделю «это просто ужас, приезжают работать не раньше 11 утра и работают до 2 часов ночи».

«Техника гремит, не выключается, проблесковые маячки на технике работают, трубы тянут тракторами, грохот, как будто война началась. Техника некоторая работает прям под окном. <...> Когда начинают тянуть трубу — это ужас [какой] грохот, не описать. Вибрация в стенах, такое ощущение, что дом сейчас завалится», — рассказали жильцы в паблике «Чёрное и Белое Барнаул».

В итоге из-за шума люди не высыпаются, а дети ходят в школу «как сонные мухи». Заснуть им не помогают даже беруши. И в итоге на сон уходит всего по три-четыре часа.

Горожане задались вопросом: почему нельзя выполнять эти работы с 08:00 до 23:00, а не по ночам. Также они отметили, что звонили в администрацию, но «они сказали: вызывайте полицию, есть закон о тишине, который должен соблюдаться за исключением аварийной ситуации».

«В данном случае это не аварийная ситуация. Полицию вызывали, руками развели и уехали. В прокуратуру вчера написали, ждём ответа. Ну пока прокуратура рассмотрит (рассмотрение до 30 рабочих дней), мы с ума сойдём», — посетовали жильцы.

Ранее житель дома на ул. Деповской, 21, в Новоалтайске, который недавно просверлил дыры в трубе, оставил жильцов без воды и 10 дней не пускал слесарей в квартиру, снова начал топить соседей.

Комментарии 16

  • Ну вот не угодишь этим горожанам! Пытаются быстрее проложить трубы - плохо! Мост строят "три калеки" строго с 9 до 17 - и не шумят практически же! Опять плохо!)))
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Для них же стараются За двойной-ночной тариф (почасовой) А вам всё не так (то ж*па холодная, то титьки маленькие)
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Если не аварийные работы, то почему зимой в мороз, а не летом?
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, , то почему зимой в мороз, а не летом? Потаму что призовые хорошие
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Это же Советской Армии улица. Там всём ясно кто живёт. Бабе не понять, что есть тендерный план строительства со сроками. А в 11 утра заводят, так попробуй в 8:00 в самый мороз дизель завести.
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, потому что у нас тендеры разыгрываются осенью и срок до нг! А летом нет)))
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Умные вы наши жильцы надо потерпеть либо вы в своем же говне и захлебнетесь потом будете ныть что у вас канализация не работает
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, вполне согласен.
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Да? Как терпеть -то? У нас на Молодёжный вчера скребли до асфальта, якобы снег. Его уж нет но техника скребла до 2х ночи. Грохот ужасный и слышно, что асфальт скребут, но всё равно работают. А в 5 утра приезжает мусоровоз и опять гремит, да ещё тарахтит час т.к подъехать не может из - за оставленных на ночь машин. В 6 утра приезжает мусоровоз в гостиницу и тоже долго тарахтит. Когда спать - то?
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Никому ничего не надо, никто никому не нужен.
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Это новый Барнаульский трэнд, укладка труб зимой? На змейногоском тракте тоже трубы меняют, олени перекрыли одну полосу. Летом вы где были?
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Нород объект очень тяжолый люди работают вы думаете они домой не хотят до ночи работают надо потерпеть
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Обмотайте головы полотенцами себе и детям и дождитесь окончания работ!
    18 декабря, Гость   Ответить
  • эти работы летом-осенью надо проводить было, а не в мороз -30! Они эту трубу запихать не могут в землю уже недели три там, перегородили этой трубой все выезды, разрыли все, а толку нет, потому что технологию нарушили по температурам проведения, на днях трубу эту они пихали-пихали и сломали -переломили аж, вот работнички!
    18 декабря, Гость   Ответить
  • то ж*па холодная------------это что за слово? жопа что ли?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Аваийная ситуация. Из за этой трубы люди, может быть, без тепла или воды, а эти нытики не высыпаются. Где состродание и понимание?
    19 декабря, Гость   Ответить
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