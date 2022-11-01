Барнаульцы пожаловались на то, что коммунальщики перекопали им путь к цивилизации
Пешеходная дорожка, на месте которой образовался ров, была самым быстрым путём к общественному транспорту
Жители Барнаула пожаловались на то, что коммунальщики перерыли им пешеходную дорожку. Об этом горожане рассказали в сообществе Barnaul22.
Проход у дома по адресу Гущина, 150/24, которым пользовались жильцы, перекопали больше месяца назад. До сих пор ров, образовавшийся на этом месте, не закопан.
По словам автора сообщения, жители улиц Новой и Логовской много лет пользовались этим проходом, поскольку он позволял им быстрее всего добираться до общественного транспорта и инфраструктуры.
Теперь после дождей ходить здесь опасно для здоровья. Люди рискуют поскользнуться и упасть на дно рва.
Ранее жителей и гостей города предупредили об опасном штыре, который торчит из асфальта в центре Барнаула.