Барнаульцы пожаловались на то, что коммунальщики перекопали им путь к цивилизации

Жители Барнаула пожаловались на то, что коммунальщики перерыли им пешеходную дорожку. Об этом горожане рассказали в сообществе Barnaul22.

Проход у дома по адресу Гущина, 150/24, которым пользовались жильцы, перекопали больше месяца назад. До сих пор ров, образовавшийся на этом месте, не закопан.

По словам автора сообщения, жители улиц Новой и Логовской много лет пользовались этим проходом, поскольку он позволял им быстрее всего добираться до общественного транспорта и инфраструктуры.

Теперь после дождей ходить здесь опасно для здоровья. Люди рискуют поскользнуться и упасть на дно рва.

Ранее жителей и гостей города предупредили об опасном штыре, который торчит из асфальта в центре Барнаула.