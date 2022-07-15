Барнаульцы пожаловались на травмоопасный пешеходный переход

Люди попадают ногами в опасную канаву и рискуют упасть

15 июля 2022, 16:10, Илья Звягинцев

Барнаульцы пожаловались на травмоопасный пешеходный переход на проспекте Калинина. Пост об этом опубликовали в сообществе «Вкурсе22».

«Поперек тротуара по пути к ТЦ „Пионер“, у здания пр. Калинина, 7а (в этом доме на первом этаже „Магнит“), есть большая канава, в которую часто падают ногами люди, особенно пожилые», — написал автор сообщения.

Горожане отмечают, что падать здесь очень больно, а поток пешеходов по этому переходу очень большой.

Барнаульцы предположили, что дорожники забыли установить водосток.

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