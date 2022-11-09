Барнаульцы просят установить «лежачего полицейского» на пешеходном переходе, где ходит много детей
Автор обращения отметила, что она и сама несколько раз едва не попала под колёса
9 ноября 2022, 13:29, Илья Звягинцев
Жительница Барнаула попросила установить «лежачего полицейского» на пешеходном переходе, где ходят дети. Пост на эту тему она опубликовала в сообществе Barnaul22.
Горожанка отметила опасность перехода, расположенного на ул. Сергея Ускова, между ул. Балтийской и ул. Взлётной.
«Много детей через этот участок дороги ходят в школу 136 и домой, водители не всегда пропускают пешеходов, вылетают со второго ряда, не снижают скорость, перейти очень сложно», — рассказала женщина.
Она добавила, что сама неоднократно могла оказаться под колёсами автомобиля, потому что водители во время обгона не замечают пешеходов.
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