Барнаульцы просят установить «лежачего полицейского» на пешеходном переходе, где ходит много детей

Жительница Барнаула попросила установить «лежачего полицейского» на пешеходном переходе, где ходят дети. Пост на эту тему она опубликовала в сообществе Barnaul22.

Горожанка отметила опасность перехода, расположенного на ул. Сергея Ускова, между ул. Балтийской и ул.​ Взлётной.

«Много детей через этот участок дороги ходят в школу 136​ и домой, водители не всегда пропускают пешеходов, вылетают со второго ряда, не снижают скорость, перейти очень сложно», — рассказала женщина.

Она добавила, что сама неоднократно могла оказаться под колёсами автомобиля, потому что водители во время обгона не замечают пешеходов.