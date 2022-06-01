Барнаульцы проведут общественное собрание по проблемам градостроительства

В Барнауле 2 июня состоится общественное собрание по проблемам градостроительства, сообщил историк и общественник Данил Дегтярёв во «ВКонтакте».

«Наверняка вы видите, как ухудшается ситуация в нашем городе. Больше нет легендарной горы на пл. Сахарова. Уже начали сносить речной вокзал. В старых кварталах один за другим вырастают многоэтажные монстры, а в новых не удаётся создать хотя бы маленький парк. Но есть и положительные примеры: возрождённый парк „Изумрудный“, начавшаяся реставрация Универмага Суховых. Всё это говорит о том, что проблемы городских пространств надо обсуждать и вполне реально решить», — написал Дегтярёв.

И, как отмечает историк, для обсуждения самых «наболевших» вопросов 2 июня с 18:30 до 19:30 в сквере на площади Свободы у памятника жертвам репрессий состоится собрание барнаульцев.

Разрешение на проведение мероприятия получено от администрации, уточнил Дегтярёв. Число участников — до 100 человек.

Ранее в Барнауле отложили снос речного вокзала, чтобы спасти популяцию ласточек.