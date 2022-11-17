Барнаульцы рассказали о тротуаре, который вынуждает горожан становиться циркачами

В центре Барнаула есть пешеходный переход, который вынуждает горожан становиться циркачами. Об этом рассказали в сообществе «Чёрное и Белое Барнаул».

Опасный тротуар расположен на улице Молодёжной. Из-за того, что пешеходную дорожку заливает водой, люди вынуждены обходить большую лужу по высокому бетонному бордюру.

Горожане обеспокоены тем, что однажды кто-нибудь из пешеходов может оступиться и упасть под колёса автомобиля на проезжую часть.

Ранее барнаулец рассказал о разваливающейся подпорной стенке недавно построенного здания.