Барнаульцы рассказали о тротуаре, который вынуждает горожан становиться циркачами
Пользователи социальных сетей обеспокоены тем, что кто-нибудь может пострадать из-за опасной тропинки
17 ноября 2022, 08:51, Илья Звягинцев
В центре Барнаула есть пешеходный переход, который вынуждает горожан становиться циркачами. Об этом рассказали в сообществе «Чёрное и Белое Барнаул».
Опасный тротуар расположен на улице Молодёжной. Из-за того, что пешеходную дорожку заливает водой, люди вынуждены обходить большую лужу по высокому бетонному бордюру.
Горожане обеспокоены тем, что однажды кто-нибудь из пешеходов может оступиться и упасть под колёса автомобиля на проезжую часть.
Ранее барнаулец рассказал о разваливающейся подпорной стенке недавно построенного здания.
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