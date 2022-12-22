Барнаульцы рассказали об опасном навесе над тротуаром на проспекте Красноармейском

Жители Барнаула пожаловались на опасный участок пешеходной дорожки на проспекте Красноармейском. Об этом сообщает «Алтапресс».

Проблемы возникли с навесом над тротуаром у Горного училища. Конструкция из дерева и металла сильно накренилась и рискует упасть на головы прохожим в любой момент.

Из-за этого люди вынуждены либо рисковать, либо проходить по проезжей части, либо обходить опасный навес через сугробы.

Ранее жителей Барнаула предупредили о том, что дорожная ситуация в городе будет сложной из-за предновогодней суеты.