Барнаульцы рассказали об опасном навесе над тротуаром на проспекте Красноармейском
Конструкция из дерева и металла сильно накренилась и рискует упасть на головы прохожим
22 декабря 2022, 12:47, Илья Звягинцев
Жители Барнаула пожаловались на опасный участок пешеходной дорожки на проспекте Красноармейском. Об этом сообщает «Алтапресс».
Проблемы возникли с навесом над тротуаром у Горного училища. Конструкция из дерева и металла сильно накренилась и рискует упасть на головы прохожим в любой момент.
Из-за этого люди вынуждены либо рисковать, либо проходить по проезжей части, либо обходить опасный навес через сугробы.
Ранее жителей Барнаула предупредили о том, что дорожная ситуация в городе будет сложной из-за предновогодней суеты.
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