Барнаульцы смогут выбрать территории для благоустройства в 2023 году

В Барнауле готовятся к проведению голосования за благоустройство общественных территорий в 2023 году. В администрации города провели совещание, посвященное этому вопросу. Напомним, голосование пройдёт в рамках в реализации национального проекта “Жилье и городская среда”.



Как сообщил заместитель главы администрации города Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, список общественных территорий Барнаула уже сформирован. В этом году в него вошли 37 объектов. Это зеленые зоны, которые предложили районные администрации и жители города.



Кроме того Шеломенцев поручил администрациям районов города дополнительно провести инвентаризацию общественных территорий и при необходимости включить новые объекты в перечень для голосования на 2024 и последующие годы. Участники совещания также обсудили возможность благоустройства парка «Юбилейный» за счет средств нацпроекта.



Для этого необходимо обеспечить возможность жителям проголосовать за работы, которые, по их мнению, необходимо выполнить в парке в первоочередном порядке, пояснила начальник отдела региональных программ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Ольга Глушкова.

Знать будут все

В пресс-службе администрации города сообщили, что особое внимание при подготовки к голосованию планируют уделить информационной кампании. Горожане должны знать о том, что они могут сами выбрать уголок Барнаула, который благоустроят в рамках нацпроекта. И это позволит массово вовлечь населения в процесс решения вопросов городской среды.



Чтобы усилить информационно-разъяснительную работу, среди депутатов Барнаульской городской Думы будет организовано кураторство территорий. Так же, как это было в прошлом году.



Будет сформирован и волонтерский штаб. Председатель комитета по делам молодежи Владимир Гудков сообщил, что в настоящее время уже открыт набор волонтеров, прорабатываются вопросы, связанные с их работой. Также будут определены места размещения выездных пунктов голосования.



Справка: в 2021 году в голосовании приняли участие почти 71 тысяча человек. Победителями голосования стали набережная речного вокзала, за нее проголосовало более 12 тысяч человек, и парк «Юбилейный», за который отдали 12 тысяч голосов. Эти территории будут благоустраивать в текущем году.