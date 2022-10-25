Барнаульцы собрались в Нагорном парке, чтобы посмотреть на солнечное затмение. Фоторепортаж

Жители Барнаула собрались в нагорном парке, чтобы наблюдать за частным солнечным затмением. Явление видно не только на западе, но и на севере России (Ханты-Мансийский автономный округ), а также в Сибири.

Отметим, что в Западной Сибири затмение будет видно даже лучше, чем в Москве. Максимальная фаза составит 0,86 — это значит, что более 80% солнечного диска будет закрыто Луной.

Наблюдать за явлением смогут все жители региона, но в Алтайском крае будет видна только первая стадия затмения, которая продлится 40-50 минут.

Это первое и последнее солнечное затмение, которое россияне смогут увидеть в 2022 году. Следующее подобное явление жители региона смогут наблюдать только 1 июня 2030 года.