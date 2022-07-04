Барнаульцы устроили давку на трапе в аэропорту перед вылетом из Москвы

Жительница Барнаула рассказала в паблике «Чёрное и Белое», как пассажиры ждали самолёт в московском аэропорту.

По её словам, рейс из Москвы прилетел в Барнаул в воскресенье, 3 июля. На фото большое количество людей находится на трапе перед самолётом.

«Задумайтесь в следующий раз о своей безопасности! Что таким количеством человек стоять на трапе самолёта небезопасно! Тем более трап самолёта в Барнауле уже падал», — отметила женщина.

Напомним, 12 февраля 2019 года при посадке рейса № 652 Барнаул — Москва на борт самолёта А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» обрушилась верхняя площадка автотрапа. Шесть человек получили травмы при падении.