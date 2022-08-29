Барнаульцы возмущены мусором, который отдыхающие оставляют в Ленточном бору

Житель Барнаула в социальных сетях возмутился обилием мусора, который отдыхающие оставляют после себя в Ленточном бору. Пост мужчина опубликовал в сообществе Barnaul22.

Замусоренное место горожанин нашел в лесу в районе улицы Кутузова. Среди деревьев расположилось костровище, а поляна вокруг него была усыпана мусором. В отходах мужчина нашёл упаковку от различных продуктов, а также обилие салфеток.

«Хотел бы передать привет свиньям Барнаула», — начал свою пламенную речь горожанин.

В комментариях под постом пользователи отметили, что подобная ситуация уже никого не удивляет.