Барнаульцы возмущены мусором, который отдыхающие оставляют в Ленточном бору
Горожанин нашел костровище, вокруг которого были разбросаны различные отходы
29 августа 2022, 09:02, Илья Звягинцев
Житель Барнаула в социальных сетях возмутился обилием мусора, который отдыхающие оставляют после себя в Ленточном бору. Пост мужчина опубликовал в сообществе Barnaul22.
Замусоренное место горожанин нашел в лесу в районе улицы Кутузова. Среди деревьев расположилось костровище, а поляна вокруг него была усыпана мусором. В отходах мужчина нашёл упаковку от различных продуктов, а также обилие салфеток.
«Хотел бы передать привет свиньям Барнаула», — начал свою пламенную речь горожанин.
В комментариях под постом пользователи отметили, что подобная ситуация уже никого не удивляет.
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