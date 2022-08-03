Барнаульцы возмущены водителями, которые оставляют машины у пешеходного перехода

Барнаульцы, проживающие на пересечении улицы Шумакова и Южного Власихинского проезда, возмутились поведением местных водителей. Пост опубликовали в сообществе Barnaul22.

Люди недовольны тем, что автомобилисты бросают машины прямо у пешеходного перехода, расположенного на узкой улице.

«Сначала мы писали записки и оставляли на лобовом, потом мы писали в чаты с просьбой оставлять пешеходный чистым. Потому что пешеход не видит встречного потока, и встречный поток не видит пешехода», — сетуют местные жители.

Люди отмечают, что в районе живёт много школьников, у которых скоро начнётся учебный год. Из-за водителей, перекрывающих видимость, дети могут оказаться под колёсами.