Барнаульцы возмутились незаконной свалкой у крупного городского ТЦ

Жительница Барнаула возмутилась незаконной свалкой, которая уже не в первый раз образуется неподалеку от ТЦ «Волна». Пост она опубликовала в сообществе «Barnaul22».

По словам горожанки, на этом месте разрешена стоянка только для автобусов, но периодически здесь останавливаются водители фур, после которых на улице остаются пакеты с мусором.

Автор поста задалась вопросом о том, кто должен отвечать за чистоту на данной территории.

Ранее свалку в лесу в Барнауле обнаружили местные грибники. Пользователи предположили, что мусор здесь оставили любители страйкбола.