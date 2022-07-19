Барнаульцы возмутились незаконной свалкой у крупного городского ТЦ
По словам автора сообщения, на этом месте часто стоят фуры, после которых остаются горы отходов
19 июля 2022, 09:43, Илья Звягинцев
Жительница Барнаула возмутилась незаконной свалкой, которая уже не в первый раз образуется неподалеку от ТЦ «Волна». Пост она опубликовала в сообществе «Barnaul22».
По словам горожанки, на этом месте разрешена стоянка только для автобусов, но периодически здесь останавливаются водители фур, после которых на улице остаются пакеты с мусором.
Автор поста задалась вопросом о том, кто должен отвечать за чистоту на данной территории.
Ранее свалку в лесу в Барнауле обнаружили местные грибники. Пользователи предположили, что мусор здесь оставили любители страйкбола.
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