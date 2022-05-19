Барнаульцы встали в серьезные пробки по пути на работу
На разных участках городских улиц возникают заторы
19 мая 2022, 08:54, Илья Звягинцев
Серьёзные заторы сковали дороги Барнаула утром 19 мая. По данным портала «Яндекс.Пробки», интенсивность их составляет шесть баллов.
Особенно тяжёлая ситуация складывается на улицах Кулагина, шоссе Ленточный бор, улице Цеховой и проспекте Ленина.
Длинная пробка собралась на проспекте Калинина по направлению к центру города.
Отдельные участки стоят на улицах Советской Армии, проспектах Строителей и Красноармейском и улице Фурманова.
Также местами заторы возникают на улицах Попова, Власихинской и Павловском тракте.
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