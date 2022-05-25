Барнаульцы заметили людей, которые разгрузили грузовик с мусором в Ленточном бору

Несколько мешков с мусором мужчины просто оставили у лесной дороги

25 мая 2022, 12:31, Илья Звягинцев

В Барнауле горожане заметили людей, которые выбрасывали мусор в Ленточном бору. Фотографии свидетели разместили в сообществе «Чёрное и Белое Барнаул».

На опубликованных снимках очевидцы показали мужчину, который выгружал отходы в мешках рядом с лесной дорогой.

В лес человек приехал на грузовике. В комментариях под постом пользователи предположили, что подобный выезд мужчина совершает уже не первый раз.

Ранее сообщалось, что в Рубцовске поймали недобросовестных ассенизаторов, которые сливали нечистоты в неположенном месте. За данное правонарушение бизнесменам грозит штраф.

В Рубцовске поймали ассенизаторов, которые сливали отходы в неположенном месте

В Рубцовске поймали ассенизаторов, которые сливали отходы в неположенном месте

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