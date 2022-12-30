Барнаульцы заметили переход, который вроде бы есть, но его как бы нет

Жители Барнаула заметили странный пешеходный переход, который «уходит на зимнюю спячку». О нем рассказали в сообществе «Barnaul22».

Горожане сфотографировали наземный переход на улице 280-летия Барнаула. Дорогу на одном из участков улицы очистили, однако подходы к переходу остались засыпаны снегом, так что подойти к «зебре» невозможно.

В комментариях под постом пользователи пошутили на тему того, что этот пешеходный переход работает только летом.