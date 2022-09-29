Барнаулец хранил оружие на работе, чтобы продавать его на черном рынке

Барнаулец связался в интернете с неизвестным торговцем оружием. Как сообщает «Катунь 24», после обсуждения условий покупки и оплаты фигурант получил от продавца координаты тайника с боевым арсеналом на территории города.

В первый раз мужчина забрал у продавца из «чёрной» Сети пистолет, переделанный из списанной охолощённой модели Р-411, а также 15 9-мм патронов к нему. Во второй раз — переделанный из сигнального пистолета модели МР-371 ПМ и 11 боевых патронов.

Всё купленное он хранил на работе в складском помещении, расположенном в Железнодорожном районе. Там же мужчина сделал подпольную мастерскую для изготовления оружия. В ходе розыска оперативники выяснили, что местный житель продал один из пистолетов и 11 патронов калибра 9х18 мм. При сделке он также предложил подставному покупателю взрывное устройство с «начинкой» собственного производства — на следующую встречу обвиняемый принёс СВУ с детонаторами и взрывчаткой, которое также продал «клиенту». В этот момент его и задержали сотрудники ФСБ.

При обыске рабочего места подпольного дилера обнаружили и изъяли: боевой пистолет, 375 граммов взрывчатого вещества, 29 патронов калибра 9х18 мм, 12 составных деталей огнестрельного оружия, а также самодельное взрывное устройство.

Свою вину мужчина признал в полном объёме, сообщает УФСБ РФ по Алтайскому краю. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело по части 1 и части 2 статьи 222 УК РФ, части 1 статьи 223.1 УК РФ, а также части 1 и части 2 статьи 222.1 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.



