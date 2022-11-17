Барнаулец купил диплом и пытался устроиться в полицию

В Алтайском крае мужчину осудили за попытку устроиться на работу в райотдел полиции по поддельному диплому о среднем профобразовании, сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

«Ввёл в заблуждение работников Алтайского политехнического техникума относительно имеющегося у него образования, указав на необходимость исправления якобы ошибочно указанных недостоверных данных, содержащихся в дипломе на его имя», — говорится в сообщении.

После предоставил поддельный документ в МО МВД России «Топчихинский». Однако специалисты по работе с личным составом проверили диплом и выяснили, что он липовый.

Барнаульца приговорили к четырём месяцам ограничения свободы.