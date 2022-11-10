Барнаулец назло ребёнку зарабатывал 100 рублей в месяц, чтобы алименты были мизерными

В Алтайском крае судебные приставы пересчитали задолженность мужчины по алиментам, которая теперь составила 1 млн рублей, сообщает региональная ФССП.

Житель Барнаула должен выплачивать на содержание ребёнка сумму в размере 1/6 заработка или иного дохода. Однако долгое время этого не делал. В результате его привлекли к административной ответственности — 30 часов обязательных работ.

После отработки мужчина не предпринял мер к погашению задолженности, в итоге возбудили уголовное дело за «неуплату средств на содержание детей».

«Дознанием установлено, что подозреваемый с целью ухода от уголовной ответственности зарегистрировался в качестве самозанятого, показывая при этом неполный незначительный доход от 100 до 5000 рублей в месяц, с которого удерживались алименты», — рассказали в ведомстве.

Также выяснили, что реальный доход барнаулец скрывал, в связи с чем задолженность по алиментам рассчитали исходя из среднероссийской зарплаты. Общая сумма задолженности перед ребёнком достигла почти 1 млн рублей.

Ранее в Барнауле отца-криптотрейдера обязали выплатить по алиментам 3,393458 биткоина.