Барнаулец не смог угнать у пенсионерки машину и решил её поджечь

В Алтайском крае мужчина пытался угнать чужой автомобиль ВАЗ, а потом уничтожил улики, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 65-летняя жительница Барнаула, у которой неизвестный поджёг автомобиль. Сумма ущерба составила 25 тыс. рублей.

«Задержали 33-летнего горожанина, ранее уже имевшего проблемы с законом. В ночное время подозреваемый решил угнать автомобиль. Разбил боковое водительское стекло и попытался завести, однако ничего не вышло», — рассказали в ведомстве.

После этого мужчина решил поджечь машину, чтобы полицейские не смогли выяснить, что именно он пытался совершить угон. В итоге полностью сгорел салон транспортного средства.

Барнаульцу грозит до пяти лет лишения свободы за «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и «умышленное повреждение имущества».