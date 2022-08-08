Барнаулец не смог угнать у пенсионерки машину и решил её поджечь
Полностью сгорел салон автомобиля
8 августа 2022, 12:51
В Алтайском крае мужчина пытался угнать чужой автомобиль ВАЗ, а потом уничтожил улики, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратилась 65-летняя жительница Барнаула, у которой неизвестный поджёг автомобиль. Сумма ущерба составила 25 тыс. рублей.
«Задержали 33-летнего горожанина, ранее уже имевшего проблемы с законом. В ночное время подозреваемый решил угнать автомобиль. Разбил боковое водительское стекло и попытался завести, однако ничего не вышло», — рассказали в ведомстве.
После этого мужчина решил поджечь машину, чтобы полицейские не смогли выяснить, что именно он пытался совершить угон. В итоге полностью сгорел салон транспортного средства.
Барнаульцу грозит до пяти лет лишения свободы за «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и «умышленное повреждение имущества».
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