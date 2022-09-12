Барнаулец почти месяц терроризирует бывшую девушку поджогами квартиры и угрозами

Жители дома на ул. Георгиева, 35, в Барнауле уже месяц жалуются правоохранителям на мужчину, который терроризирует свою бывшую девушку. По словам жителей, он угрожает и преследует ее. Молодой человек якобы пытался душить бывшую подругу и уже дважды поджигал входную дверь ее квартиры. Причем в первый раз загорелся весь этаж, отмечают люди. Полиция ведет расследование, однако уголовное дело против него никто так и не возбудил. При этом поджигатель до сих пор находится на свободе в обещает совершить и третий раз «подпалить» дверь.

С чего все началось?

Два поджога квартиры №15 в доме на ул. Георгиева, 35 произошли в августе 2022 года. Конфликт молодых людей начался с расставания, рассказывает бывшая девушка парня Вероника (имя изменено — прим. ред). Какое-то время у нее и молодого человека по имени Герман были романтические отношения. Однако Вероника решила их закончить, когда узнала о судимости парня по ч.2 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

«У него была девушка, он ее избил до полусмерти. Она осталась с черепно-мозговой травмой. Как только я узнала о том, я с ним рассталась. После этого он сначала меня чуть не задушил, на него завели уголовное дело по 119 статье — за угрозу убийством. Ему не могут обвинение предъявить, потому что не опрашивается ни один свидетель, переписку они не могут приобщить к делу. Я все предоставила в полицию, там прямые угрозы», — рассказала девушка.

Но обычных угроз Герману было мало. Он начал следить за бывшей девушкой и решил поджечь ее квартиру, рассказывает Вероника.

Последствия пожара/предоставлено жительницей дома

Первый поджог

17 августа мужчина решился на поджог двери, отмечает Вероника. При этом сомнений в виновности парня ни у кого в доме нет, говорит она. Соседи видели, как Герман «бегал около подъезда с ацетоном и кричал о поджоге». По словам Вероники, несколько раз он обещал спалить квартиру, если они не сойдутся.

Соседка Вероники Елена рассказала amic.ru, что ругань слышало несколько соседей.

«Перед поджогом я на улице слышала крики. Как потом рассказали соседи, это были крики об угрозах, ругань в сторону соседки из 15 квартиры. Как потом выяснилось, ее бывший парень забежал в подъезд несколько раз, угрожал ей, душил ее. Приезжала полиция, пыталась его найти. В итоге полиция просто уехала, а он поджог квартиру», — рассказала Елена.

Соседка в два часа дня почувствовала резкий запах ацетона, а примерно через час пошел запах дыма. Тогда она решила открыть дверь и посмотреть, что происходит.

«Я увидела огонь до потолка — на всей площадке он был. Я сразу зарыла дверь, побежала к окнам, попросила соседей во дворе вызвать пожарных, сама сидела и очень боялась за свою жизнь и здоровье, было очень страшно, мне казалось, что там горит все», — рассказала девушка.

По словам Вероники, Герман хотел поджечь не только дверь, но и всю квартиру, потому что «лил ацетон в дверной замок».

«Меня спасло только то, что там нет ничего деревянного и пожарные быстро отреагировали. Если бы пожарные не потушили пламя, то внутри квартиры тоже был бы пожар. Потому что он пытался залить ацетон во все щели», — отметила Вероника.

После пожара весь этаж был черным, рассказывают Вероника и Елена. Дверь 14-ой квартиры также задело огнем. Жительница 15-ой квартиры за свои деньги сделала ремонт на площадке. Она вызвала маляра, который покрасил стены, и других мастеров.

«Соседка вызывала электриков, интернет не работал несколько дней. Вызывали мастера выкладывать провода. До сих пор волнуемся за проводку, потому что горело все. Соседка успела сделать ремонт», — подтверждает Елена.

Также после первого поджога Вероника обратилась к участковым. Но правоохранитель якобы сказал девушке, что поджигателя все равно не посадят и дело на него не заведут, и лучше с ним примириться и попросить компенсацию за ремонт.

Последствия пожара/предоставлено жительницей дома

Второй поджог

Но примириться у молодых людей не получилось. На одном поджоге злоумышленник не остановился. По словам соседки Елены, Герман продолжил угрожать Веронике. В частности, соседка Елена слышала такие угрозы 22 августа. А 28 августа произошел второй поджог. Он стал не таким крупным, как первый. Огонь затронул только дверь 15-й квартиры. Несмотря на то, что серьезного пламени не было, от пожара на дверях сразу нескольких квартир осталась копоть, рассказывает Елена.

После второго поджога парень еще какое-то время «ошивался» вокруг дома и высматривал бывшую подругу, рассказывает Вероника.

«После поджога 28 августа я вышла из дома с соседом, потому что боялась одна выходить, увидела, что он сидит в кустах, чтобы на меня напасть. А до этого он к моей соседке подошел, какой-то режущий предмет был у него в руках. И он спрашивал, где я, ему срочно была я нужна. Я убежала в магазин, сидела там в туалете, позвонила в полицию, а полиция приехала только через два часа с момента моего вызова. Тогда я уже на такси уехала в безопасное место», — отметила девушка.

Вероника уверена: сотрудники полиции и не думали торопиться. Когда она кричала в трубку, на том стороне провода ответили: «Хватит орать, мы все передадим». Так что в один момент Вероника бросила попытки дозвониться. А парень убежал подальше от дома, рассказывает она. Девушка считает, что полиция воспринимает ее ситуацию «как какую-то шутку», а потому даже «не хотела шевелиться».

Последствия пожара/предоставлено жительницей дома

Полиция бездействует?

Уже почти месяц Вероника ходит в полицию и пытается добиться от полицейских, чтобы Германа задержали. По ее словам, сейчас парень предоставляет фальшивые справки, согласно которым в дни поджогов он был на работе. Кроме того, поджигателю помогает друг-юрист, отмечает Вероника.

Девушка рассказывает, что до конца августа полицейские прочти ничего не делали и «пустили все на самотек». Ситуация немного изменилась после того, как жители подъезда отправили коллективную жалобу (ее подписало 11 жителей подъезда) в прокуратуру. Однако прокурор в разговоре с девушкой отметил, что поджигателя не могут арестовать, пока нет заведенного уголовного дела, и когда его заведут — неизвестно. Пока Герман проходит лишь свидетелем по делу о поджоге, говорит Вероника.

«К вопросу о поджоге. Срок проверки — 10 дней, мне уже третий раз его продевают. Сначала с 17 по 27 августа они должны были завести дело, 27 августа мне продлили срок до 6 сентября, и с 6 сентября опять продлили на 10 дней. Они бесконечно проверяют, хотя что там проверять? Есть переписка, соседи видели, как он заходил в подъезд с ацетоном до поджога и выбегал после, есть свидетели. Он оставил бутылку с ацетоном с отпечатками пальцев. Здесь состав преступления очевиден, улик достаточно. Чего они ждут, я не знаю. Человек не под стражей, он на воле и даже не под подпиской. Никто никаких мер не предпринимает, никто ничего не делает. Мы ходим просто в страхе, ужасе, ждем третьего поджога», — возмущается девушка.

По словам Вероники, когда ее соседка пришла писать еще одно заявление в полицию, ей так и сказали: третий раз подожжет, и тогда приходите.

Дом на ул. Георгиева, 35/ Google-карты

Как рассказывает соседка Елена, в первый раз полицейские также отговорили ее писать заявление, ссылаясь на то, что одного и так хватит. Тогда соседка написала только объяснительную. А после второго поджога она еще раз пошла в полицию и 5 сентября все же написала заявление — стало страшно за квартиру и за свою жизнь, признается она.

«Нам в полиции сказали, что его действий недостаточно для заведения уголовного дела, так как был небольшой ущерб и не было смертей. Я не понимаю, мы должны ждать, когда кто-то умрет? А если это ночью произойдет, если мы не услышим, не учуем огня? Чего они ждут? Он на свободе и нам очень страшно. Он чувствует безнаказанность и продолжает совершать преступления», — рассказала Елена.

Кроме того, Герман нарушает и порядок надзора, который ему назначен по прошлой судимости, добавляет Вероника. Так, со времени освобождения у него есть уже два административных правонарушения, а это уже — нарушение порядка надзора, объясняет девушка.

«Ему должны сотрудники ФСИН на основании этих правонарушений заменить надзор реальным сроком, чтобы оставшиеся 9 месяцев он провел в тюрьме. По надзору ему нельзя быть ночью на улице, но он там бывает. Есть продавцы „Ерша“, которые подтверждают, что неоднократно он находился в состоянии алкогольного опьянения, подруги видели его ночью на улице, ему никто ничего за это не делает. Человек мне продолжает угрожать, с левых номеров мне пишет: „Я могу до тла твою квартиру сжечь“», — рассказывает Вероника.

Девушка отмечает, что после жалобы в прокуратуру, с ней вышел на связь начальник отдела полиции, дознаватель и участковый и «какие-то движения начались». Однако МВД все еще на жалобу не ответили.

Также 5 сентября соседка Вероники Елена разместила пост в сообществе «Barnaul 22». Там она от имени жильцов попросила посодействовать в изоляции человека от общества «во избежание большой беды». Теперь девушки только ждут и надеются, что кто-то им поможет, и обещанного третьего поджога так и не случится.

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