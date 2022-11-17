Барнаулец подрался с незнакомцем и «под шумок» украл у него цепочку

Житель Барнаула обратился в полицию и попросил полицейских привлечь к ответственности мужчину, который украл у него цепочку. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Горожанин отдыхал в одном из увеселительных заведений, а неподалёку от него у мужчины возник конфликт с незнакомцем.

Потасовка переросла в драку, после которой пострадавший заметил пропажу цепочки.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Им оказался ранее несудимый мужчина 1993 года рождения. Украденное украшение у него изъяли и возбудили в отношении него уголовное дело.

Ранее сообщалось, что молодой бийчанин очень хотел купить себе машину и отдал деньги мошенникам.