Барнаулец подрался с незнакомцем и «под шумок» украл у него цепочку
Возле бара мужчины повздорили, а после потасовки потерпевший заметил пропажу
17 ноября 2022, 15:42, Илья Звягинцев
Житель Барнаула обратился в полицию и попросил полицейских привлечь к ответственности мужчину, который украл у него цепочку. Об этом рассказали в региональном главке МВД.
Горожанин отдыхал в одном из увеселительных заведений, а неподалёку от него у мужчины возник конфликт с незнакомцем.
Потасовка переросла в драку, после которой пострадавший заметил пропажу цепочки.
Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Им оказался ранее несудимый мужчина 1993 года рождения. Украденное украшение у него изъяли и возбудили в отношении него уголовное дело.
Ранее сообщалось, что молодой бийчанин очень хотел купить себе машину и отдал деньги мошенникам.
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