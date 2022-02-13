Барнаулец пожаловался на мясной магазин, в котором его постоянно обвешивают

Барнаулец пожаловался на магазин «Ермолино» в ТЦ «Простор», в котором продавцы его регулярно обвешивают при покупке полуфабрикатов на развес. Об этом он рассказал в сообществе «Чёрный список Барнаул».

По словам горожанина, иногда он брал в магазине пару килограммов пельменей. При последнем посещении он решил проверить массу товара на контрольных весах — но в другом ТЦ (в комментариях несколько подписчиков отметили, что в «Ермолино» редко можно найти весы для покупателей).

Мужчина обнаружил разницу с чеком примерно в 150 граммов. Заподозрив неладное, он решил произвести контрольную покупку такой же массы. На кассе барнаульцу пробили 2040 граммов пельменей, а независимые измерения в двух других магазинах показали только 1902 грамма. По словам мужчины, из-за этого он переплатил примерно 50 рублей.