Барнаулец продал женщине «несуществующее светящееся»

В Алтайском крае мужчину будут судить за обман на сайте продаж автозапчастей, сообщает региональная прокуратура.

Житель Барнаула в апреле 2022 года нашел в сети объявление о покупке противотуманных фар.

«Заведомо не намереваясь продавать данные запчасти и не располагая ими, мужчина в ходе переписки сообщил женщине о наличии нужных ей фар и обозначил их стоимость», — рассказали в ведомстве.

Покупательница перечислила деньги на указанную банковскую карту, однако фары так и не получила.

Барнаульцу грозит до 5 лет лишения свободы за «хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба».

Ранее житель Алтайского края хотел купить попугая по объявлению, но стал жертвой мошенника.