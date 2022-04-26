Барнаулец рассказал о разрушении фасада дома под шпилем
Несколько обломков упали прямо на протуар
26 апреля 2022, 20:59
В паблике Barnaul 22 появился пост, в котором горожанин рассказал о разрушении фасада дома под шпилем в Барнауле.
Горожанин призвал быть осторожнее, а также приложил к посту фото, согласно которому рядом со входом в магазин на тротуаре лежат упавшие обломки.
В комментариях пользователи сочли, что причина разрушения фасада — в плохом ремонте.
Ранее жители многоэтажки по ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 14а, рассказали о том, что их дом разваливается надвое.
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