Барнаулец рассказал о разрушении фасада дома под шпилем

В паблике Barnaul 22 появился пост, в котором горожанин рассказал о разрушении фасада дома под шпилем в Барнауле.

Горожанин призвал быть осторожнее, а также приложил к посту фото, согласно которому рядом со входом в магазин на тротуаре лежат упавшие обломки.

В комментариях пользователи сочли, что причина разрушения фасада — в плохом ремонте.

Ранее жители многоэтажки по ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 14а, рассказали о том, что их дом разваливается надвое.

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Общество Барнаульцы пожаловались на многоэтажку, которая разваливается на две части