Барнаулец смастерил «копию» самолёта S7

В Барнауле на ВРЗ пенсионер собственными руками сделал самолёт, сообщает «В курсе 22».

Воздушное судно мужчина покрасил в зелёный цвет и разместил на нём логотип российской авиакомпании S7 Airlines.

На видео барнаулец попытался завести «лайнер», но сделать этого не удалось.

В комментариях пользователи положительно отреагировали на старания рукодельника, имя которого пока неизвестно: «Молодец, побольше бы таких людей» — «Прям копия 1 в 1» — «Респект» — «Импортозамещение».

Ранее в России сняли документально-комедийный сериал «Земля больших возможностей», героем которого стал Весёлый молочник — американец Джастас Уолкер, который живёт в Солонешенском районе Алтайского края.