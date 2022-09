Барнаулец сменил фамилию на Майнкрафт ради бесплатных билетов на спектакль по одноимённой игре

Житель Барнаула сменил фамилию на название популярной видеоигры Minecraft, сообщает «Овсянка, сэр!».

Теперь молодого человека официально зовут Майнкрафт Шоу Евгеньевич. Отмечается, что сделал горожанин этого для того, чтобы получить бесплатные билеты на тематический спектакль по игре.

Отметим, что в 2019 году в России произошёл подобный случай. Тогда 18-летний юноша с Урала сменил имя на Пельмень ради 200 кг пельменей.

Официальный арт к игре Minecraft / Фото: xbox.com

Minecraft — видеоигра в жанре песочницы, созданная шведским программистом Маркусом Перссоном и выпущенная его компанией Mojang AB. Начальная версия игры вышла в 2009 году, а в 2011-м состоялся релиз стабильной версии для Windows. В дальнейшем тайтл портировали на Linux, macOS, а также на мобильные платформы и игровые консоли. В 2014 году права на игру вместе с Mojang AB выкупила Microsoft за 2,5 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что в России разработали игру Serenity: at the Heart of Altai — симулятор ходьбы по заснеженному Горному Алтаю. Пре-альфу игры уже можно скачать с сайта разработчиков.