Барнаулец возмутился ценам на пшено, гречку и киноа в магазине

Барнаулец возмутился ценами на некоторые крупы в магазинах. Согласно его посту в сообществе «Черный список Барнаул», некоторые пачки стоят действительно дорого — пшено 139 рублей, гречневая крупа — 167 рублей, рис басмати — 319 рублей, а киноа — 459 рублей.

«Вы просто гляньте на цены! Это просто крупы!» — отметил горожанин.

В комментариях с мужчиной не согласились, а некоторые подписчики сообщества и вовсе назвали его провокатором.

«Купи краснодарский рис, макароны алейские, гречку, манку. Надо обязательно киноа производства Перу? Его вам за копейки кто привезет-то?», — отметила одна из жительниц города.

Напомним, что в Алтайском крае по данным Алтайкрайстата продолжает дорожать сливочное масло. Наиболее высокой оказалась цена в Бийске — 720 рублей за килограмм, а самая дешевая в Барнауле — 673 рубля.