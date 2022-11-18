Барнаулец выставил на продажу афишу концерта Михаила Круга за миллионы рублей
Как подчёркивает продавец, лот находится в отличном состоянии
18 ноября 2022, 16:34
Житель Барнаула выставил на продажу афишу концерта Михаила Круга за несколько миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на портале «Авито».
Отмечается, что афиша осталась с гастрольного тура музыканта в 2001 году. Он был приурочен к выходу альбома «Мышка» в 2000 году.
Как подчёркивает автор объявления, лот находится в отличном состоянии. За афишу продавец хочет выручить 3 миллиона рублей.
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