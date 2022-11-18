Барнаулец выставил на продажу афишу концерта Михаила Круга за миллионы рублей

Житель Барнаула выставил на продажу афишу концерта Михаила Круга за несколько миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на портале «Авито».

Отмечается, что афиша осталась с гастрольного тура музыканта в 2001 году. Он был приурочен к выходу альбома «Мышка» в 2000 году.

Как подчёркивает автор объявления, лот находится в отличном состоянии. За афишу продавец хочет выручить 3 миллиона рублей.