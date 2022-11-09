Барнаульская фирма хочет высудить у местного банка полмиллиарда за неосновательное обогащение

Арбитражный суд Алтайского края отложил производство по делу о взыскании 446,7 млн рублей с Алтайкапиталбанка в пользу ООО «Профит-С» за неосновательное обогащение. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел, судебное разбирательство назначено на 30 ноября 2022 года.

Согласно материалам дела, суть разногласий между барнаульской компанией и банком заключается в незаконной сдаче в аренду нежилого здания в период с ноября 2015 года по ноябрь 2021 года. Речь идет об административно-бытовом корпусе общей площадью в 10,3 тысячи квадратных метров.

В сентябре производство приостановили в связи с назначением экспертизы. В октябре арбитражный суд продлил ее срок и обязал стороны представить дополнительный пакет документов для ее проведения.

Одновременно с исковым заявлением «Профит-С» потребовал наложить арест на денежные средства и иное имущество Алтайкапиталбанка, за исключением средств на корреспондентском счете. Однако суд отказал истцу в принятии обеспечительных мер.