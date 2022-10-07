Барнаульская горэлектросеть ответит на вопросы читателей amic.ru

Ежемесячно БГЭС отвечает на вопросы читателей нашего портала. Традиции уже семь лет и за это время к нам поступило более 800 вопросов. Изменения в законодательстве, повышение тарифов, консультации по начислениям, передача показаний приборов учёта, онлайн-услуги, электронные квитанции — вы можете проконсультироваться со специалистами компании по любой теме, которая касается деятельности БГЭС.

Если вы желаете получить более подробную консультацию от энергетиков, советуем указать в письме свой адрес или номер лицевого счёта. Данная информация не будет опубликована на нашем сайте.

Свои вопросы можно присылать на электронную почту bgs@amic.ru. Ждём их сегодня, 7 октября, до 16:00.

Все письма будут переадресованы в Барнаульскую горэлектросеть, ответы компания предоставит в понедельник, 10 октября, их мы опубликуем на нашем портале.