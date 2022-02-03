Барнаульская горэлектросеть переходит на дистанционное обслуживание

С 7 февраля Барнаульская горэлектросеть приостанавливает очный прием потребителей в сервисных центрах по адресам: ул. Ползунова, 50 и ул. Энтузиастов, 34а. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе компании.



Прием входящей корреспонденции будет осуществляться посредством ящиков, установленных у входа в здания. Одно окно сервисного центра для юридических лиц в офисе на ул. Ползунова, 50 будет работать на прием и выдачу оригиналов документов в рамках ежегодной договорной кампании. В прежнем формате будут работать кассы для приема оплаты за электроэнергию.

В компании напоминают, что передать показания и оплатить счета за электроэнергию можно через личный кабинет БГЭС, личные кабинеты системы “Город” и ГИС ЖКХ. Юридические лица могут воспользоваться системой электронного документооборота, направить документы на адрес электронной почты: meter@bges.ru.

Полный перечень дистанционных способов оплаты счетов за электроэнергию и передачи показаний электросчетчиков можно посмотреть на официальном сайте Барнаульской горэлектросети.