Барнаульская горэлектросеть переходит на дистанционное обслуживание

С 7 февраля Барнаульская горэлектросеть приостанавливает очный приём потребителей в сервисных центрах по адресам: ул. Ползунова, 50 и ул. Энтузиастов, 34а. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что приём входящей корреспонденции будет вестись посредством ящиков, установленных у входа в здания. Одно окно сервисного центра для юридических лиц в офисе на ул. Ползунова, 50, будет работать на приём и выдачу оригиналов документов в рамках ежегодной договорной кампании. В прежнем формате будут функционировать кассы для приёма оплаты за электроэнергию.

В компании напоминают, что передать показания и оплатить счета за электроэнергию можно через личный кабинет БГЭС, личные кабинеты системы “Город” и ГИС ЖКХ. Юридические лица могут воспользоваться системой электронного документооборота, направить документы на адрес электронной почты: meter@bges.ru.

Полный перечень дистанционных способов оплаты счетов за электроэнергию и передачи показаний электросчетчиков можно посмотреть на официальном сайте Барнаульской горэлектросети.

Ранее amic.ru сообщал, что из-за эпидемиологической ситуации отменили заседания Барнаульской городской Думы.