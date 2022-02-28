Барнаульская горэлектросеть возобновляет работу клиентских офисов
Из-за пандемии коронавируса очное обслуживание клиентов в БГЭС временно закрывали
C 28 февраля Барнаульская горэлектросеть возобновляет приём посетителей в сервисных центрах по адресам: ул. Ползунова, 50 и ул. Энтузиастов, 34а. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Напомним, очное обслуживание клиентов в БГЭС временно закрывали из-за эпидемиологической обстановки в регионе и большого количества заболевших сотрудников компании.
С понедельника клиентские офисы открылись, однако работает пока ещё ограниченное количество окон для обслуживания населения. По-прежнему обратиться в Барнаульскую горэлектросеть можно с помощью дистанционных способов:
— написать письмо на электронную почту bges@bges.ru;
— оставить заявку по телефону кол-центра 50-12-50;
— написать обращение через личные кабинеты на сайте компании www.bges.ru, системы “Город” и ГИС ЖКХ.