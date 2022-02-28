Барнаульская горэлектросеть возобновляет работу клиентских офисов

C 28 февраля Барнаульская горэлектросеть возобновляет приём посетителей в сервисных центрах по адресам: ул. Ползунова, 50 и ул. Энтузиастов, 34а. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Напомним, очное обслуживание клиентов в БГЭС временно закрывали из-за эпидемиологической обстановки в регионе и большого количества заболевших сотрудников компании.

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Общество Барнаульская горэлектросеть переходит на дистанционное обслуживание

С понедельника клиентские офисы открылись, однако работает пока ещё ограниченное количество окон для обслуживания населения. По-прежнему обратиться в Барнаульскую горэлектросеть можно с помощью дистанционных способов:

— написать письмо на электронную почту bges@bges.ru;

— оставить заявку по телефону кол-центра 50-12-50;

— написать обращение через личные кабинеты на сайте компании www.bges.ru, системы “Город” и ГИС ЖКХ.

“По закону срок ответа на письменные обращения от абонентов составляет 30 календарных дней. Обычно мы отвечаем значительно быстрее. Большинство вопросов по начислениям в квитанциях, как правило, снимают фактические показания приборов учёта, которые мы советуем передавать ежемесячно с 21 по 25 число”, — сообщила Светлана Парфенова, руководитель отдела по продаже электроэнергии населению БГЭС.