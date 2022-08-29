Барнаульская компания в спешке доделывает парк в Бийске

Многострадальный парк за ТЦ «Ривьера» в Бийске, который строят уже третий год, доделывает компания из Барнаула. Об этом сообщает «Бийский рабочий» со ссылкой на начальника управления ЖКХ городской администрации Ирину Скобкову.

Для того чтобы закончить все работы в парке, мэрия заключила ещё два договора. Первый — на обустройство фонтана, а второй на установку малых архитектурных форм. Эти работы проводит организация из Барнаула.

Сдать полностью готовый фонтан должны ко вторнику, 30 августа. Скобкова отметила, что сейчас подрядчик направил дополнительные силы на завершение работ.

Окончательный срок сдачи парка назначен на 30 сентября.