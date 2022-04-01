Барнаульская мэрия собирается за 1,5 года и 2 млрд рублей сделать мост в районе Нового рынка

Ремонт моста в районе Нового рынка в Барнауле начнётся в конце мая 2022 года. Строители планируют выходить на объект ежедневно с 4 до 8 утра. Стоимость работ оценивается примерно в 2 млрд рублей. Об этом сообщают власти города.

Путепровод сейчас находится в аварийном состоянии. Проект уже прошёл экспертизу, стоимость работ составляет 1,7 млрд рублей. С учётом строительства разворотных колец итоговая цена приближается к 2 млрд рублей. Аукцион будет объявлен в ближайшее время. На объект подрядчик должен выйти в конце мая. Окончание работ, предварительно, запланировано на декабрь 2023 года. Перенос реконструкции путепровода из-за санкций и удорожания стройматериалов не планируется.

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Вопрос дня Отложат ли ремонт путепровода на Новом рынке в Барнауле из-за санкций и роста цен?

Сейчас по мосту, соединяющему две части города, проходят около 30 маршрутов общественного транспорта. На период реконструкции движение будет организовано по проспекту Калинина, который станет основной магистралью для перераспределения потока в центр города. Для организации движения трамваев планируется построить два трамвайных разворотных кольца, об этом рассказал глава Барнаула Вячеслав Франк на пресс-конференции 30 марта.

Напомним, средства на ремонт моста в районе Нового рынка Барнаул получил за счёт инфраструктурного кредита. Ранее правительство РФ одобрило заявку Алтайского края почти на 10 млрд рублей.