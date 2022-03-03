Барнаульская пенсионерка 30 лет не может переселиться из аварийного жилья

Барнаульская пенсионерка Ольга Блинова с 1992 года живёт в аварийных условиях, а предложенные ей новые дома также оказывались непригодными для жизни. Недавно ЖЭК предложил ей переселиться в здание без кухни и холодной воды, хотя прокуратура признала помещение аварийным. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на общественную организацию «Гражданский патруль».

Женщина с 1990 года жила по адресу Чкалова, 10а. В 1992 году там начали капитальный ремонт, а Ольгу временно переселили на Димитрова, 152. В итоге ремонт на Чкалова выполнили некачественно, а здание признали аварийным. При этом дом на Димитрова также оказался непригодным для жизни. После этого горожанку переселили в муниципальное помещение на Силикатной, 9а.

Всё это время женщина и её дочь были прописаны в доме на Чкалова, где Блинова оплачивала коммунальные услуги и содержала помещение. Однако чиновники отказались заключать с ней договор социального найма до 2018 года, когда женщина добилась права на оформление квартиры в суде. При этом дом на Чкалова в 2012 году был признан аварийным. Сейчас там живёт 35 человек.

Недавно женщине предложили переехать на Микронную, 137. Хотя строение не признали аварийным, там нет кухни, раковина и электроплита установлены в коридоре, в санузле не работает вентиляция, отсутствует холодное водоснабжение. Это было подтверждено проверкой прокуратуры. В феврале 2022 года прокурор Барнаула внёс представление главе комитета ЖКХ Денису Ращепкину.

Как пояснил «Гражданский патруль», с результатами проверки прокуратуры чиновники не согласились и подали иск, чтобы принудительно переселить пенсионерку. Следующее заседание по этому делу пройдёт 16 марта.