Барнаульская пенсионерка потеряла почти миллион рублей на "инвестиционной программе"

66-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенников, пытаясь заработать на инвестиционной платформе. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, женщина увидела рекламу о заработке на инвестициях в соцсетях и оставила свои данные, после чего ей позвонила “брокер”.

Мошенница пообещала высокий заработок до 1 тысячи долларов в день. Женщина решила полностью ей довериться, и неоднократно пополняла свой счёт на общую сумму более 900 000 рублей.

В полицию заявительница обратилась после того, как попыталась вывести деньги со счёта, однако куратор перестала выходить на связь.