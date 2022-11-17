Барнаульская стела в Нагорном парке попала в число самых дорогих в стране. Где стелы дороже?

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Установленная в Барнауле стела «Город трудовой доблести» оказалась одной из самых дорогих в стране, пишет 76.ru.

Напомним, церемония открытия стелы в столице Алтайского края состоялась 4 ноября. Высота металлической конструкции с учётом стилобата составила 32,6 метра. На её поверхности изображены рабочие заводов и фабрик. Стоимость стелы составила 83,3 млн рублей.

Более дорогие стелы расположены в четырёх городах: в Новосибирске (149 млн рублей), в Ступино (93 млн), в Иркутске (90 млн) и в Коломне (90 млн).

Ранее amic.ru рассказал, как выглядят стелы «Трудовой доблести» в других городах России.