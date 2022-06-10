Барнаульские депутаты просят запретить продажу алкоголя на День Победы и День города

Депутаты Барнаульской гордумы подготовили поправки в закон о продаже алкоголя. Они предлагают запретить реализацию горячительных напитков в День Победы и День города.

Инициативу разработал комитет по законности и местному самоуправлению, отмечает «Толк».

Депутаты опирали на три аргумента. Во-первых, в праздничные дни фиксируется повышенное число происшествий с участием нетрезвых людей

Во-вторых, городские власти и так постоянно ограничивают продажу алкоголя в эти дни, однако не на законодательном, а на рекомендательном уровне.

В-третьих, подобный запрет действует уже более чем в 50 регионах страны.

Инициативу рассмотрят на заседании БГД 17 июня. Если за неё проголосуют большинство депутатов, то предложение направят в АКЗС.