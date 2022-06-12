Барнаульские депутаты сняли видеоклип ко Дню России

Депутаты «Единой России», Барнаульской гордумы, молодёжного парламента, а также активисты молодёжных организаций в Барнауле сняли клип ко Дню России. Об этом сообщает «Вечерний Барнаул».

За основу участники видеоролика взяли песню Ларисы Долиной «Россия — это мы».

Председатель комитета по социальной политике в БГД и представитель партии «Единая Россия» Марина Понкрашёва отметила, что авторы клипа специально выбрали песню, главная мысль которой заключается в том, что «жители России — это главная сила, которая двигает нашу страну вперёд».

О том, как в Барнауле отпразднуют День России, — читайте по ссылке.