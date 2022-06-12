Барнаульские депутаты сняли видеоклип ко Дню России
Одна из участниц съёмок заявила, что им захотелось громко рассказать о своей стране
12 июня 2022, 10:05, Илья Звягинцев
Депутаты «Единой России», Барнаульской гордумы, молодёжного парламента, а также активисты молодёжных организаций в Барнауле сняли клип ко Дню России. Об этом сообщает «Вечерний Барнаул».
За основу участники видеоролика взяли песню Ларисы Долиной «Россия — это мы».
Председатель комитета по социальной политике в БГД и представитель партии «Единая Россия» Марина Понкрашёва отметила, что авторы клипа специально выбрали песню, главная мысль которой заключается в том, что «жители России — это главная сила, которая двигает нашу страну вперёд».
О том, как в Барнауле отпразднуют День России, — читайте по ссылке.
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