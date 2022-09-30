Барнаульские дорожники обрабатывают скользкие участки после снегопада

В Барнауле рабочие после снегопада обрабатывают наиболее скользкие участки дорог. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В ночь с 29 на 30 сентября на улицы города вывели 26 единиц техники. Наиболее сложные участки, включая спуски и подъёмы, обрабатывали песчано-соляной смесью.

«Также работы проводились на основных магистралях города — проспектах Ленина, Красноармейском, Калинина, Павловском и Змеиногорском трактах», — сказано в сообщении.

Днем 30 сентября на улицы города планируют вывести до 13 единиц техники, 90 дворников и 35 грузчиков.

Водителей просят быть внимательными и аккуратными на дорогах.

Напомним, что снег 29 сентября выпал не только в Алтайском крае, но и в Республике Алтай.